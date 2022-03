Zelensky interpelle la France, reprise des bombardements à Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Zelensky face au Parlement français. Ce mercredi , le président ukrainien s'est adressé aux députés et sénateurs lors d'une visioconférence d'une quinzaine de minutes. Il a notamment demandé une minute de silence "en l'honneur des milliers d'Ukrainiens qui ont été tués à la suite de l'invasion russe". "Nous devons agir ensemble pour faire pression sur la Russie pour appeler à la paix (...) et mettre fin à la guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie", a-t-il indiqué par la suite. Volodymyr Zelensky a confié attendre "du leadership de la France" d'arrêter le conflit "pour que l'Ukraine récupère son intégrité territoriale".

Entreprises françaises en Russie. Renault, Leroy Merlin, Auchan étaient dans le viseur de Volodymyr Zelensky lors de son discours face aux députés et sénateurs. "Il faut que les entreprises françaises cessent d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfant et de femmes, de viols", a-t-il insisté. Dans la foulée, mercredi soir, Renault a annoncé suspendre immédiatement les "activités de l'usine Renault de Moscou" et évaluer "les options possibles concernant sa participation" dans sa filiale russe AvtoVAZ. De son côté, Leroy Merlin a estimé que quitter le pays, où elle réalise 18 % de son activité, conduirait à sa "faillite préméditée".

Sanofi et Nestlé. L'Organisation internationale du travail a décidé de "suspendre provisoirement" sa coopération avec la Russie. Par ailleurs, le géant suisse de l'alimentation Nestlé a précisé qu'il allait réduire encore la gamme de ses produits vendus en Russie, mais maintenir l'approvisionnement en produits pour bébé et aliments médicalisés. Finalement, le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a annoncé "arrêter toute nouvelle dépense qui ne serait pas directement liée" à la fourniture de ses "médicaments essentiels et vaccins en Russie et au Bélarus".

Volontés françaises. "Nous faisons tout pour obtenir un cessez-le-feu", a réitéré Emmanuel Macron sur M6. Le président français a salué son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est "le visage de ce peuple courageux qui résiste". "On est aux côtés du peuple ukrainien. On ne part pas au conflit, mais on l'aide à résister", a ajouté Emmanuel Macron.