VIDÉO - Israël accuse le Hamas d'utiliser des hôpitaux de Gaza comme bases et diffuse des images

Depuis son entrée en guerre contre le Hamas, Israël est effectivement régulièrement mis en cause, notamment par l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU pour ses bombardements sur ou à proximité d'infrastructures de santé de la bande de Gaza où se trouvent de nombreux civils, notamment des déplacés qui y trouvent refuge. Ces bâtiments civils sont protégés par le droit international humanitaire et ne peuvent subir aucune attaque. Cette protection n'est néanmoins plus assurée à partir du moment où l'usage civil de ces infrastructures est détourné à des fins militaires.