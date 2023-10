Guerre Israël-Hamas : quatre questions pour comprendre ce qu'est le mouvement palestinien

Le Hamas a été créé en 1987 dans la foulée de la première Intifada ("insurrection") palestinienne dans le camp de réfugiés gazaouis de Jabaliya. Son nom est un acronyme partiel de "harakat al-muqâwama al-’islâmiya" qui signifie "mouvement de résistance islamique". Il a été fondé par trois hommes issus des Frères musulmans et est dirigé, depuis 2017, par Ismaïl Haniyeh, lui-même ayant succédé à Khaled Mechaal, à la tête du mouvement entre 1996 et 2017. À la fois organisation politique et armée, via les brigades Izz al-Din al-Qassam, il est considéré comme terroriste par la plupart des nations occidentales : les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, mais aussi par l'Égypte ou les Émirats arabes unis.

Le mouvement est particulièrement implanté à Gaza. Il a pris son essor en 1993 avec son rejet des Accords d'Oslo et mène, depuis, des actions ultra-violentes contre les civils israéliens. Côté politique, il a assis son ancrage dans le territoire gazaoui en 2005, après l'évacuation unilatérale par l'État hébreu de la bande de Gaza et le démantèlement des colonies israéliennes. Il décide alors de participer au processus politique palestinien - qu'il boycottait jusqu'à présent - et remporte les élections locales et législatives face au Fatah, parti de Mahmoud Abbas. S'ensuit un conflit fratricide entre les deux mouvements qui fait plus de 600 morts et se termine en 2007.

C'est à la suite des affrontements que le Hamas prend définitivement le pouvoir à Gaza pendant que le Fatah conserve son leadership en Cisjordanie. La guerre entre les deux mouvements conduit l'Égypte et Israël à fermer leurs frontières avec la petite bande de terre. Une décision qui conduira à la première guerre entre Gaza et Israël en 2008. La première d'une longue liste : 2008, 2012, 2014, 2021 et désormais 2023.