VIDÉO - "Ce que j'ai vu, ce n'est pas humain" : sur LCI, un réserviste israélien témoigne

"J'ai vu des scènes de Pogrom", raconte ce réserviste de l'armée de défense d'Israël, en référence au massacre et au pillage perpétrés contre la communauté juive à la fin du XIXe siècle et qui ont été découvertes avec effroi dans le kibboutz de Be'eri ou celui de Kfar Azar. Arrivé dans le sud du pays dimanche matin, il s'est retrouvé face à des atrocités qu'il n'aurait "jamais pu imaginer". Cet ancien soldat d'élite connaît pourtant "l'odeur du sang", pour reprendre son expression. Mais en dépit de cette expérience, la "sauvagerie" des scènes de désolation laissées par les terroristes du Hamas l'a bouleversé. "Je me suis mis dans un coin. J'ai vomi et j'ai pleuré", a-t-il témoigné sur notre antenne.