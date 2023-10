VIDÉO - "Je demande l'aide du monde" : la détresse d'une Franco-israélienne après la disparition de sa fille et de sa mère

"Sortez-les, ce sont des civils, des enfants, des personnes âgées, des femmes... Du kibboutz Nir Oz, il y a 70 personnes otages, la plupart très vieux, et des enfants. Ce ne sont pas des soldats. Qu'est-ce que vous allez faire avec des enfants ? Ils ne vous ont rien fait", a-t-elle martelé, le regard épuisé. "Tous les gens du kibboutz dont les parents ou enfants ont été kidnappés, on se parle entre nous, on essaie de tout faire pour contacter le monde, qui que ce soit", a-t-elle poursuivi.

Alors qu'Israël continue de pilonner la bande de Gaza et qu'une opération terrestre semble se préparer, une opération qui s'annonce périlleuse, Galit Dan-Jaoui retient son souffle. "J'ai très peur, je suis effrayée qu'ils rentrent (à Gaza). Je vois qu'ils bombardent, et j'imagine ma fille là-bas, avec la terre qui tremble autour d'elle, j'ai tellement peur et je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent ?", a-t-elle glissé, en larmes. Elle a aussi évoqué le "siège complet" décrété par Tel-Aviv contre l'enclave palestinienne. "Ils coupent l'eau et les Palestiniens n'ont pas à manger, qu'est-ce qu'ils vont donner aux otages ? La première chose que je veux, c'est de récupérer les otages, les libérer. Après, faites vos guerres", a-t-elle exhorté.

Malgré tout, "pleine d'espoir" et "sûre qu'elles sont vivantes", elle a lancé un appel solennel aux Gazaouis. "Je suis sûre que quelqu'un me voit, peut-être une femme à Gaza. Je parle à votre cœur, les femmes de Gaza, prenez soin de mon enfant et de ma maman, donnez-leur à manger, soyez humaines avec elles. Et les hommes, laissez-les partir, elles ne veulent rien vous faire, elles veulent vivre, c'est tout", a-t-elle supplié.