VIDÉO - L'attaque du Hamas "nous a pris par surprise", reconnaît l'ambassadeur d'Israël sur LCI

"Cette surprise d'envergure, sans précédent, s'est déroulée sur un jour de fête. Les cibles étaient essentiellement civiles, avec le seul but de massacrer le maximum de civils israéliens", a-t-il aussi accusé. Il ne s'agit pas d'une "guerre conventionnelle d'armée contre armée, mais des terroristes qui s'arment contre une population civile", selon lui : "Le seul but, ce n'est pas de riposter à une activité d'Israël, quelle qu'elle soit, mais d'anéantir l'État d'Israël", a aussi affirmé Raphaël Morav, fustigeant des actes "lâches et méprisables". "Israël s'est retirée de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont sous l'emprise de l'armée israélienne, ils ne peuvent pas dire qu'ils luttent contre une occupation qui n'existe pas. Le seul but, c'est l'annihilation d'Israël, la haine des Juifs", a-t-il assuré.