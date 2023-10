Guerre contre Israël : Mohammed Deif, le cerveau de l'attaque et chef de guerre insaisissable

Il n'existe en effet de Mohammed Deif que quelques mauvais clichés, dont le dernier remonte à une vingtaine d'années. Personne ne sait où il se cache : on lui prête une grande capacité à se déguiser, à se fondre dans la population. De son vrai nom Mohammed Diab el-Masri, Deif ("l'hôte" en arabe) doit son surnom à sa propension à changer sans cesse de résidence.

Les Israéliens le considèrent notamment comme "le cerveau" de la campagne d'attentats suicide qui a visé des bus et des lieux publics de Tel-Aviv et Jérusalem jusqu'en 2006, et le tiennent pour "personnellement responsable de la mort de dizaines de civils". Deif est aussi l'un "de ceux qui ont fabriqué les roquettes Qassam" d'une portée de huit kilomètres, avant que le mouvement ne se dote d'engins plus perfectionnés grâce à la technologie iranienne.