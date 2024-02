EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : "plus de 25.000" femmes et enfants palestiniens tués à Gaza, selon le chef du Pentagone

Plus de 25.000 femmes et enfants palestiniens ont été tués dans la campagne militaire menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, a déclaré ce jeudi le chef du Pentagone Lloyd Austin. Suivez les dernières informations.

SELON ISRAËL, "LES CAMIONS ONT FONCÉ DANS LA FOULE" Selon Israël, "des véhicules d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza et ont été submergés par des personnes qui tentaient de piller ces camions pour s'emparer de l'aide", a expliqué Avi Hyman, porte-parole de la Direction nationale de la diplomatie israélienne. "À un moment donné, les militaires israéliens ont commencé à distribuer, puis les camions ont été submergés par des personnes qui ont tenté de piller. À certains moments, les personnes qui les conduisaient ont foncé dans la foule." Drame lors d'une distribution de nourriture à Gaza : la version israélienne Source : TF1 Info RÉACTION DES ÉTATS-UNIS Le président américain Joe Biden affirme que les États-Unis examinent les "versions contradictoires" du drame. "Nous vérifions ça en ce moment. Il y a deux versions contradictoires de ce qui s'est produit. Je n'ai pas encore de réponse", a-t-il indiqué. CE QUE L'ON SAIT Voici les dernières informations au sujet du drame à Gaza :

- Une distribution d'aide humanitaire a été organisée ce jeudi à Gaza City, au niveau de la rue al-Rashid, alors que le territoire est menacé de famine.

- D'après le Hamas, 104 Palestiniens qui se ruaient sur des camions ont été tués. Plusieurs centaines ont été blessés, selon le mouvement islamiste palestinien.

- Des sources israéliennes ont indiqué à l'AFP que les soldats israéliens se sentaient "menacés" et ont alors tiré à balles réelles.

- Les sources israéliennes rejettent toutefois la responsabilité du bilan, évoquant notamment des décès liés à des personnes piétinées par la foule. Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre les informations à la suite du drame lié à une distribution d'aide à Gaza.

Un "massacre", voilà comment le mouvement islamiste palestinien Hamas qualifie le chaos survenu ce jeudi dans le nord de la bande de Gaza lors d'une distribution d'aide. D'après la même source, 104 Palestiniens qui se ruaient sur des camions d'aide humanitaire ont été tués.

Des centaines de blessés

Des sources israéliennes ont indiqué à l'AFP que les soldats israéliens se sentaient "menacés", et ont alors tiré à balles réelles sur des Palestiniens. Elles rejettent toutefois leur responsabilité dans la lourdeur de ce bilan, l'armée israélienne évoquant par ailleurs des décès liés à des personnes piétinées par la foule qui a "encerclé les camions et pillé" les cargaisons.

Reste que le bilan recensé par le mouvement islamiste ne cesse de grimper. "Le bilan du massacre de la rue al-Rashid (où la distribution alimentaire avait lieu à Gaza City, NDLR) s'élève désormais à 104 morts et 760 blessés", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Ashraf al-Qudra, révisant à la hausse un premier bilan hospitalier qui faisait état d'au moins 50 morts.

Des témoins ont raconté à l'AFP que des milliers de personnes se sont précipitées vers des camions d'aide dans un rond-point de l'ouest de la ville, alors que la bande de Gaza est menacée de famine. "Je suis indigné par les informations selon lesquelles des centaines de personnes ont été tuées et blessées lors d'une opération de transfert d'aide humanitaire à l'ouest de Gaza City aujourd'hui", a réagi Martin Griffiths, chef des Affaires humanitaires de l'ONU. "La vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante."

Le ministère de la Santé du Hamas avait annoncé plus tôt dans la journée qu'un total de "plus de 30.000" personnes avaient été tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre, déclenché par les attaques du Hamas en Israël ayant fait au moins 1160 morts et 250 otages, le 7 octobre dernier.