Guerre Israël-Hamas : 170 Français bloqués à Gaza, la France veut les "évacuer dans les meilleurs délais"

Catherine Colonna a raconté avoir eu ce jeudi au téléphone deux agents de l'Institut français, qui normalement installés dans la ville de Gaza se sont déplacés dans le sud de la bande, et lui ont décrit des conditions de vie très difficiles. "Ils manquent de tout ; il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, quelques chargeurs solaires pour les téléphones, pas de médicaments, pas de couvertures, les nuits deviennent fraiches", a-t-elle expliqué. "Il est indispensable de faire entrer l'aide humanitaire le plus rapidement possible de façon durable, dans des volumes beaucoup plus importants, sans entraves, les contrôles sont une entrave réelle. Quelques camions sont passés, il en faudrait des centaines chaque jour", a déclaré la ministre, alors que le quai d'Orsay a annoncé jeudi le départ d'un avion transportant 54 tonnes d'aide humanitaire d'urgence au profit des populations civiles dans la bande de Gaza.