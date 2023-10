VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : à Gaza, "la situation est catastrophique", alerte un habitant sur LCI

Bombardements continus, pénuries, coupures d'électricité... Depuis l'attaque orchestrée par le Hamas contre Israël, le samedi 7 octobre dernier, la riposte de l'État hébreu ne faiblit pas contre la bande de Gaza. Les frappes aériennes ont déjà fait 2750 morts dont des centaines d'enfants, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien. Plus d'un million de personnes ont fui le nord du territoire côtier pour rallier le sud, à l'appel de Tel-Aviv qui prépare une offensive terrestre imminente. Mais la situation des civils sur place inquiète toujours l'ONU et plusieurs ONG. "Il n'y a aucune sécurité, pas de nourriture, pas d'eau", a confirmé sur LCI Iyad Alasttal, un habitant du sud de l'enclave, dans la vidéo ci-dessous.

"Il n'y a pas vraiment d'endroits sûrs parce que les frappes israéliennes n'ont pas cessé depuis le début de cette guerre contre la bande de Gaza", a-t-il insisté. Selon lui, "l'armée israélienne n'a respecté aucun accord, même ceux menés par l'ONU" sur place. "On craint de nouvelles frappes et des morts", a-t-il déploré. "Moi, je me sens pas en sécurité, même à la maison. Les frappes peuvent cibler même les maisons des civils."