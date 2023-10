Le Hamas diffuse une vidéo d'une otage franco-israélienne, Macron dénonce une "ignominie"

Blessée, fatiguée, mais vivante. Pour la première fois depuis son assaut du 7 octobre, le Hamas a diffusé lundi soir des images de l'un de ses otages. La branche armée du mouvement islamiste palestinien a partagé sur son compte officiel Telegram une vidéo d'une jeune femme blessée parlant hébreu, qu'elle présente comme "une des prisonnières à Gaza". L'Élysée a confirmé qu'il s'agissait d'une otage Franco-Israélienne de 21 ans, nommée Mia Schem. Sa famille se dit soulagée, à l'heure où Israël a affirmé avoir retrouvé des "cadavres" d'otages lors d'incursions dans l'enclave palestinienne.

Dans cette courte séquence d'un peu plus d'une minute, la jeune femme apparaît allongée, l'air exténué et le bras barré de points de suture au-dessus de son coude droit, maintenu par une barre métallique. Des mains gantées viennent ensuite enrouler un bandage tout autour de la plaie. Sans parler, elle jette quelques regards à la caméra. Elle est ensuite filmée assise, le bras en écharpe, devant ce qui semble être une couverture tendue, expliquant d'un ton calme être originaire du centre d'Israël et être désormais "à Gaza". Les yeux cernés, elle assure malgré tout être bien traitée. "Je suis soignée, je reçois des médicaments", indique-t-elle, citée par The Times of Israël. Elle précise avoir été opérée trois heures durant pour son bras dans un hôpital.

À la fin de la vidéo, elle appelle à être libérée et à pouvoir retourner en Israël, d'un ton toujours solennel. "Je demande simplement que l'on me rende le plus rapidement possible à ma famille, à mes parents et à mes frères et sœurs ", lance-t-elle. "S'il vous plaît, sortez-nous d'ici le plus vite possible."