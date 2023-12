À Gaza, une Palestinienne déplacée par la guerre accouche de quadruplés prématurés

Iman Al-Masry et ses nouveaux-nés habitent dans une salle de classe d'une école à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Cette femme de 29 ans a dû quitter précipitamment sa maison de Beit Hanoun, dans le nord du petit territoire, au 5ème jour de la guerre.

Iman Al-Masry est épuisée. Près d'elle, sur un matelas en mousse usé, trois de ses quadruplés prématurés dont elle a accouché en pleine guerre après un éprouvant voyage pour rejoindre le sud de la bande de Gaza. La mère et ses nouveaux-nés, Yasser, Tia et Lynn habitent dans une salle de classe d'une école à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, entassés avec une cinquantaine de membres de sa famille élargie. Son quatrième enfant, Mohammad, est sous surveillance médicale dans un hôpital du camp de Nousseirat, à sept kilomètres plus au nord.

Comme les 1,9 million de déplacés, selon l'ONU, Iman Al-Masry, a dû fuir les combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Au 5ème jour de la guerre déclenchée le 7 octobre, elle a quitté précipitamment sa maison de Beit Hanoun, dans le nord du petit territoire, persuadée de la retrouver rapidement. "Je n'ai emporté avec moi que quelques vêtements d'été pour mes enfants. Je pensais que la guerre ne durerait pas plus d'une semaine ou deux et que nous rentrions chez nous", confie à l’AFP cette femme de 29 ans.

Mohammad "peut ne pas survivre"

Enceinte de six mois, elle a parcouru avec ses trois enfants en bas âge à pied les 5 km qui séparent sa maison du camp de Jabaliya, où elle a trouvé un moyen de transport pour les emmener à Deir el-Balah. "La distance m'a fatiguée et affectée ma grossesse. Je suis allée chez le médecin qui m'a dit que j'avais des signes d'un accouchement prématuré. Ils m'ont donné des injections pour stabiliser la grossesse", explique-t-elle.

À huit mois de grossesse, les médecins ont finalement décidé de provoquer l'accouchement. Elle donne alors naissance par césarienne à des quadruplés le 18 décembre en pleine guerre. Dans le tumulte de la guerre, Iman Al-Masry n'a même pas le temps de se remettre de son accouchement. Faute de place dans les hôpitaux, elle doit partir laissant dernière elle Mohammad, le nouveau-né nécessitant un suivi médical. "L'état de santé du quatrième bébé était instable. Il ne pèse qu'un kilo. Il peut ne pas survivre", explique la jeune palestinienne. "Dieu soit loué, les trois autres bébés sont nés en bonne santé." Elle n'a pas vu Mohammad depuis sa naissance. "Je m'inquiète pour lui, mais la route est dangereuse", pour aller lui rendre visite, raconte Iman Al-Masry. C'est un ami de son mari qui habite au camp de Nousseirat qui le surveille.

"J'ai peur pour la vie de mes enfants"

Ses "rêves de fête" pour célébrer la naissance de ses bébés se sont brisés avec la guerre. Elle avait imaginé "les arroser avec de l'eau de rose selon nos coutumes". Or depuis 10 jours et leur naissance, "nous ne les avons pas baignés", se désole-t-elle.

Ses carences alimentaires ne lui permettent pas d’allaiter suffisamment. Elle manque aussi de produits d'hygiène pour ses nouveaux nés. "J'utilise les couches avec parcimonie. Normalement, je les change toutes les deux heures, mais la situation est difficile et donc je les change juste matin et soir", dit-elle. Face au dénuement de sa famille, son mari Ammar Al-Masry avoue ne pas savoir quoi faire. "Je me sens impuissant", confie le père de famille de 33 ans, installé avec ses six enfants dans la salle classe d'où émanent des odeurs nauséabondes. "J'ai peur pour la vie de mes enfants, je ne sais pas comment les protéger", dit-il affligé.

Tia, une de ses filles prématurées, souffre quant à elle de jaunisse, ce qui pourrait entraîner des atteintes neurologiques, selon les médecins. "Elle doit être allaitée pour réduire la maladie et ma femme a besoin de manger des aliments qui contiennent des protéines, mais je ne peux pas lui en fournir. Mes enfants ont besoin de lait et de couches", énumère l'ouvrier gazaoui. Il passe ses journées dehors pour tenter de trouver "n'importe quoi" pour les nourrir, et surtout éviter de croiser le regard de ses enfants pour ne pas se "sentir coupable".