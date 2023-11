Guerre Israël-Hamas : les détails de la nouvelle opération humanitaire française pour Gaza

La France a indiqué ce week-end que le déploiement au Proche-Orient d'un nouveau plan humanitaire était imminent. L'hélicoptère Dixmude va être envoyé dans la région pour aider les civils de la bande de Gaza. Des enfants blessés pourraient aussi être soignés dans des hôpitaux français.

La France renforce son soutien humanitaire à Gaza. Dimanche, Emmanuel Macron a confirmé qu'un nouveau plan pour venir au secours de la population civile au Proche-Orient allait être prochainement déployé. Le président français, qui avait organisé une conférence humanitaire internationale à l'Élysée début novembre pour lever des fonds destinés au soutien des Gazaouis touchés par le conflit, invoque de nouveau l'"urgence" à agir face à la situation des habitants du territoire.

Depuis le début du conflit, la bande de Gaza est bombardée par Israël, en riposte à l'attaque armée du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre sur le sol hébreu, qui a fait plus de 1.200 morts.

Des enfants pourraient être accueillis dans des hôpitaux français

Première mesure de ce nouveau plan humanitaire : l'envoi au Proche-Orient du porte-hélicoptère amphibie Dixmude. Le président français a précisé, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que l'appareillage de ce dernier est prévu "en début de semaine". Il sera "configuré pour du soutien hospitalier avec une capacité de 40 lits", pour pouvoir porter secours à des blessés gazaouis. Le Dixmude arrivera en Égypte "dans les prochains jours" et aura pour vocation de "traiter les cas les plus graves et permettre la prise en compte de civils blessés afin de les faire soigner dans les hôpitaux alentour, si nécessaire".

Par ailleurs, le chef de l'État promet aussi que des "enfants blessés ou malades de Gaza qui ont besoin de soins urgents" pourront être "soignés en France" si cela est "utile et nécessaire". Jusqu'à 50 jeunes Gazaouis pourront bénéficier de ce dispositif en France, selon Emmanuel Macron. "L'aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible, a exhorté le président français. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu."

La France va aussi envoyer un avion de l'armée de l'air, qui transportera "plus de dix tonnes de fret médical en début de semaine". À son bord : "deux postes sanitaires mobiles pour soigner environ 500 grands blessés chacun", souligne Emmanuel Macron. Plusieurs livraisons ont déjà été menées ces dernières semaines vers l'Égypte, pour y acheminer du matériel médical et de l'aide humanitaire. "La France contribuera également à l’effort européen avec du fret humanitaire embarqué sur les vols européens des 23 et 30 novembre", a par ailleurs ajouté le président français.