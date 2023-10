Guerre Israël-Hamas : aide à Gaza, dispositif de sécurité sans précédent, otages… Les annonces à retenir de Biden

Il est aussi revenu sur la question des otages. Selon les autorités israéliennes, au moins 199 personnes sont actuellement retenues captives par les membres du Hamas. "Nous travaillons avec nos partenaires et nous étudions toutes les voies possibles pour ramener les otages. En tant que président américain, il n'y a pas de plus haute priorité que [leur] retour sain et sauf", déclare Joe Biden. En tout, depuis le 7 octobre dernier, 300 ressortissants américains sont morts sur le sol israélien.