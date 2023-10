VIDÉO - Aide humanitaire à Gaza : des dizaines de camions bloqués au poste-frontière de Rafah

Lundi, du côté gazaoui de la frontière, ils étaient des centaines à attendre. "Cette situation met ma vie en danger, et celle de tout le monde, vous ne pouvez pas être en sécurité ici", témoigne un homme. Dans la même journée, les environs de Rafah ont été bombardés par l’armée israélienne. Ces frappes se sont poursuivies dans la nuit, selon notre correspondant sur place. "Il y a eu des bombardements très intenses jusqu'à trois heures du matin, voire cinq heures du matin, avec au moins 65 morts", explique le journaliste Iyad Al Astal.

L’État hébreu s’oppose à l’ouverture de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. "Ça veut dire aussi possiblement des considérations sécuritaires et militaires pour Israël, notamment l'entrée éventuelle de matériel militaire dans la bande de Gaza, et à l'inverse, la sortie possiblement de combattants du Hamas vers l'Égypte", explique Johan Soufi, ancien chef du bureau des affaires juridiques dans une agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.