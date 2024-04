Après six mois de guerre à Gaza, l'armée israélienne se "prépare" désormais à entrer dans Rafah

Après six mois de guerre à Gaza, Tsahal a annoncé préparer son offensive dans Rafah. C'est dans cette ville du sud de l'enclave qu'1,5 million de Palestiniens sont réfugiés.

Seulement quelques heures après avoir annoncé son départ de la ville de Khan Younès, dans le sud de Gaza, l'armée israélienne indique son intention de préparer une offensive sur celle de Rafah. C'est dans cette localité, là aussi située dans le sud de la bande de Gaza, qu'environ 1,5 million de Palestiniens se sont réfugiés alors qu'ils n'ont aucune solution pour quitter le pays. L'Égypte voisine leur refuse toujours l'asile.

"Nos forces se préparent à la poursuite de leurs missions… dans la zone de Rafah", a déclaré le ministère de la Défense ce 7 avril dans un communiqué. Aucun détail sur le lancement de cette offensive n'a été apporté. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre israélien a réaffirmé sa détermination à éradiquer le Hamas "dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah".

Voilà six mois jour pour jour que la guerre à Gaza a commencé, faisant plus de 33.000 morts côté palestinien selon un bilan du Hamas. Une riposte de l'armée israélienne en réponse aux attaques terroristes du 7 octobre par le Hamas dans le sud du pays et ayant fait 1170 morts, selon des chiffres officiels israéliens.