Après un blackout de 36 heures, Internet en cours de rétablissement dans la bande de Gaza

Comme on peut le constater, de nombreux comptes Twitter et chaines Telegram diffusant des images de Gaza ont repris leur activité ce dimanche. "Pas de son ni d'image. Cela fait 12 heures que les communications et l'Internet sont complètement coupés dans la bande de Gaza", pouvait-on lire la veille sur la chaine "Gaza Now". Samedi, alors que la connexion à Internet n’était pas encore revenue, Elon Musk avait proposé de soutenir "la connectivité des organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza", via son fournisseur d'accès Starlink.

Les bombardements de l'armée israélienne survenus dès vendredi soir, les pires que Gaza ait connus en trois semaines de guerre, ont provoqué l’interruption brutale des communications et de l’accès à Internet. Sans communication, l'accès aux premiers secours et aux hôpitaux était rendu difficile, voire impossible, et peut être fatal pour des blessés.