L'accord sur les otages prend du retard, les bombardements continuent à Gaza… Le point sur la situation au Proche-Orient

Israël a annoncé qu'il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant vendredi. Une situation qui laisse dans l'anxiété les familles des otages, retenus par le Hamas depuis l'offensive sanglante du 7 octobre. En attendant cette trêve, les bombardements continuent de dévaster la bande de Gaza. Retour sur les faits marquants des 24 dernières heures.

On pensait que l'annonce viendrait soulager les familles, et accorder un répit aux civils de Gaza. Finalement, malgré le feu vert du gouvernement, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas ne sera pas mis en place avant vendredi matin, ont annoncé ce jeudi 23 novembre des responsables israéliens. Dans l'attente de ce que Tsahal appelle une "pause opérationnelle", les combats se poursuivent dans la bande de Gaza.

L'attente se poursuit

L'accord n'entre pas en vigueur ce jeudi. Des médias et des responsables avaient affirmé dès mercredi matin que la trêve entrerait en vigueur rapidement, un responsable du Hamas disant même s'attendre ce jour-là à "un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers". 24 heures plus tard, il n'en est rien. Le chef du Conseil national de la sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a déclaré dans la nuit que la libération des otages n'interviendra "pas avant vendredi" et que les négociations "se poursuivent sans cesse", sans épiloguer sur les dernières tractations en cours. Selon la porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, ce délai ne remet pas en question l'accord, mais doit permettre de régler les "derniers détails logistiques". "En particulier pour le premier jour de sa mise en œuvre", a-t-elle ajouté dans un communiqué, "espérant" une mise en œuvre vendredi matin.

Une "erreur historique". Le gouvernement israélien a approuvé cet accord, malgré de très fortes dissensions internes. À titre d'exemple, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a évoqué une "erreur historique". Pour le ministre d'extrême droite, la pause pourrait permettre au Hamas de se renforcer. "Citoyens d'Israël, je dois souvent trancher entre un choix difficile et un choix encore plus difficile et c'est particulièrement le cas avec les otages", a répondu Benyamin Nétanyahou mercredi soir. Qu'il s'agisse des membres du gouvernement ou des soldats, tous le disent. Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, mais une "pause opérationnelle". Lors de sa prise de parole, le Premier ministre israélien a ainsi rappelé que "la guerre" continuera "jusqu'à la victoire".

La "peur d'espérer" des familles. Si la principale association de familles d'otages s'est déclarée "heureuse" de l'annonce d'un accord, elle reste sur la défensive. Elle a dit ne pas savoir pour l'instant "qui sera libéré et quand". Une inquiétude qui semble répandue chez les proches des otages. Au micro de LCI, la grand-mère d'Eitan, cet enfant de 12 ans disparu depuis l'offensive sanglante du Hamas, ne laissait pas apparaitre l'ombre d'un soulagement ce mercredi. "Je n'ai reçu aucune information, ni du gouvernement, ni du consulat", déplorait-elle. "Tant que je ne les vois pas, je reste toujours dans le noir."

REPORTAGE - Le témoignage émouvant de la grand-mère d'Eitan, qui a "peur" d'espérer Source : TF1 Info

La guerre continue. Par conséquent, il n'y aura "pas de pause" dans les combats que mènent Israël à Gaza en représailles à l'attaque du 7 octobre, a indiqué un responsable israélien. Dans la nuit, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état de frappes israéliennes ayant fait des "dizaines" de morts dans différents secteurs de la bande de Gaza.

Une "trêve humanitaire" qui se fait attendre. Depuis le début de la guerre, les bombardements ont dévasté le territoire et provoqué une grave crise humanitaire selon l'ONU, avec notamment le déplacement de plus de 1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza, où l'aide entre au compte-gouttes. La pause humanitaire prévue dans l'accord devrait donc permettre l'entrée d'un "plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide, y compris du carburant", comme l'a indiqué le Qatar. Quelque 200 à 300 camions d'aide entreront dans Gaza, dont huit avec du carburant et du gaz, a précisé un cadre du Hamas, Taher al-Nounou. Toutefois, cette trêve limitée est "insuffisante" pour faire entrer l'aide nécessaire à Gaza, ont souligné plusieurs ONG internationales, réclamant un cessez-le-feu. Le territoire est devenu "l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant", a quant à elle dénoncé la patronne de l'Unicef, Catherine Russell, s'alarmant des risques d'épidémie et d'augmentation massive des cas de malnutrition.