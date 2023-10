Netanyahou rejette la responsabilité des attaques du Hamas sur les services de sécurité, avant de s’excuser

C'est ce que l'on appelle un rétropédalage. Benyamin Netanyahou a reproché aux services de sécurité d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas sur le sol israélien… avant de supprimer son tweet et de s'excuser dans la foulée. "J'ai eu tort. Les choses que j'ai dites après la conférence de presse n'auraient pas dû être dites et je m'en excuse. J'apporte mon plein soutien à tous les chefs des services de sécurité", a déclaré le Premier ministre israélien ce dimanche 29 octobre sur X (anciennement Twitter), qui a affirmé plus tôt que "jamais, en aucune circonstance", il n'a été "alerté sur les intentions belliqueuses du Hamas."