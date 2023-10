Guerre Israël-Hamas : blackout à Gaza à cause des bombardements, les ONG inquiètes

Sans nouvelles non plus du personnel de l'OMS à Gaza, Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit "inquiet" pour "leur sécurité". "Les informations faisant état de bombardements intenses à Gaza sont extrêmement inquiétantes. L'évacuation des patients n'est pas possible dans de telles circonstances, ni la recherche d'un abri sûr. La panne d'électricité empêche également les ambulances d'atteindre les blessés", a souligné le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, la plupart des comptes Twitter et des chaines Telegram diffusant des images de Gaza indiquent ce samedi matin ne pas pouvoir fournir d'éléments depuis l'enclave, soumise au blackout. "Pas de son ni d'image. Cela fait 12 heures que les communications et l'Internet sont complètement coupés dans la bande de Gaza", peut-on lire sur la chaine "Gaza Now".