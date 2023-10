VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : ce que l'on sait des otages entre les mains du mouvement palestinien

Concernant le profil des otages, il semble assez diversifié. Le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne, indique à TF1 qu'il s'agit avant tout de civils, même si figurent aussi parmi eux "un certain nombre de soldats".

"On parle d'enfants très jeunes avec leurs mères, on parle de vieillards, on parle de familles toutes entières", précise-t-il. Si certains otages ont été retrouvés, l'immense majorité est encore retenue par la branche armée du mouvement palestinien.