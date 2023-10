VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : colère devant des ambassades françaises

À Téhéran, en Iran, ces manifestants dénoncent également les positions de la France et de la Grande-Bretagne. Le cortège s'est rassemblé symboliquement place de la Palestine avant de se diriger vers les ambassades des deux pays. "Les Iraniens devraient aider les Palestiniens et, si c'est nécessaire, on devrait même se battre à leurs côtés", assure une manifestante. Le président iranien a décrété une journée de deuil public ce mercredi.