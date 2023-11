Guerre Israël-Hamas : à Gaza, le camp de Jabaliya frappé deux fois en 24 heures par Tsahal

Mardi 31 octobre, 15h09. Dans un message aux médias, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas annonce qu'au moins 50 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien sur le camp. D'après le mouvement islamiste palestinien, "au moins 20 bâtiments ont été détruits", laissant entendre que le bilan pourrait être bien plus lourd. Des dizaines d'habitants du camp "se trouvent sous les décombres", précise-t-il.

À cet instant, l'armée israélienne ne réagit pas. Une vidéo tournée par l'AFP permet néanmoins d'observer au moins 47 corps drapés de linceuls, allongés au sol dans la cour d'un hôpital après avoir été extraits des décombres, mais aussi deux énormes cratères et de multiples destructions.

Mardi 31 octobre, 18h58. Quelques heures plus tard, l'armée israélienne réagit. Tsahal confirme avoir bombardé le camp de Jabaliya, et affirme y avoir tué un commandant du Hamas, Ibrahim Biari. Il était, selon Israël, l'un des responsables de l'attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. "Son élimination a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre les terroristes et les infrastructures terroristes appartenant au bataillon central de Jabaliya, qui avait pris le contrôle de bâtiments civils dans la bande de Gaza", a justifié l'armée.

Selon Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne, Ibrahim Biari se trouvait dans "un vaste complexe de tunnels souterrains, d'où il dirigeait les opérations". "Nous avons frappé ce complexe et nous estimons que des dizaines de combattants du Hamas étaient avec lui et ont également été tués lorsque le complexe souterrain s'est effondré", a-t-il précisé lors d'un point presse.

Mercredi 1ᵉʳ novembre, 11h39. Le lendemain, la branche du militaire du Hamas indique que sept des personnes décédées dans le bombardement sont des otages, enlevés le 7 octobre. "Mort de sept détenus civils, dont trois détenteurs de passeports étrangers, dans le massacre de Jabaliya hier", ont indiqué les brigades Ezzedine al-Qassam dans un message sur Telegram. Selon les autorités israéliennes, au moins 240 otages, Israéliens, binationaux et étrangers, sont toujours aux mains du Hamas.