VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : dans la bande de Gaza bombardée, les files s'allongent devant les boulangeries

Selon le service de presse du gouvernement du Hamas, cité par l'AFP, une quarantaine de boulangeries ont été détruites par les frappes aériennes israéliennes. Outre les bombardements, le fonctionnement des commerces est entravé par le manque de carburant qu'Israël refuse de laisser entrer dans la bande de Gaza en dépit de nombreux appels des organisations humanitaires.

Selon le président de l'association des propriétaires de boulangeries de la bande de Gaza, Abdoul Nasser a-Ajrami, 60% de ces commerces essentiels sont hors service. "Nous avons du mal à nous approvisionner en farine, en gaz et en électricité", a-t-il déclaré, ajoutant que "beaucoup d'employés ne peuvent tout simplement pas se rendre dans les boulangeries à cause des bombardements".

"Le PAM [Programme alimentaire mondial, NDLR] comptait sur 23 boulangeries pour nourrir 220.000 personnes par jour et seulement deux sont fonctionnelles", a affirmé la porte-parole de l'organisation, Shaza Moghraby, devant des journalistes. Sami Salman al-Houli, un employé de boulangerie, raconte à l'AFP que des milliers de personnes commencent à se masser aux portes du commerce à partir de cinq heures du matin. "Nous ne pouvons servir que 300 personnes seulement", témoigne le trentenaire, qui "essaie de donner un sac de pain seulement à chaque client pour servir le plus grand nombre possible".