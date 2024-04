Dans une tribune, Macron, Al-Sissi et le roi Abdallah II appellent à "un cessez-le-feu immédiat à Gaza"

Le président français et ses homologues jordanien et égyptien exigent le cessez-le-feu à Gaza. Dans une tribune au Monde, les trois dirigeants en appellent au respect de la résolution de l'ONU.

"La guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu’elle entraîne doivent cesser immédiatement." Dans une prise de parole conjointe, sous un format inédit, le président de la République accompagné du roi de Jordanie et du président égyptien ont lancé ce lundi 8 avril un appel à la fin des bombardements dans la bande de Gaza.

La "mise en œuvre immédiate de la résolution"

"Le 25 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a finalement assumé ses responsabilités en exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il s’agissait d’une étape cruciale, qui doit être mise en œuvre sans plus attendre", rappellent par conséquent Emmanuel Macron, le roi Abdallah II et Abdel Fattah Al-Sissi dans une longue tribune au Monde. C'est pourquoi les trois dirigeants réclament la "mise en œuvre immédiate et inconditionnelle de la résolution 2 728 du Conseil de sécurité des Nations unies", qui avait pu être votée avec l'abstention des États-Unis.

Revenant sur les conséquences dramatiques de six mois de guerre dans la bande de Gaza, les signataires de la tribune tiennent par ailleurs à mettre en garde "contre les conséquences dangereuses d’une offensive israélienne à Rafah, où plus de 1,5 million de civils palestiniens ont trouvé refuge". Après avoir bombardé et quitté la ville de Khan Younès, l'armée israélienne a annoncé dimanche "se préparer" à une offensive sur celle de Rafah, tout au sud de l'enclave palestinienne.

Les trois dirigeants rappellent également qu'Israël ne s'est pas conformé au droit international, qui oblige pourtant à acheminer de l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Ils demandent à ce que "toutes les entraves à la fourniture d’une aide humanitaire soient levées et qu’Israël facilite l’utilisation de tous les points de passage pour acheminer cette aide humanitaire, y compris dans le nord de la bande de Gaza et par un couloir terrestre direct avec la Jordanie, ainsi que par la mer".