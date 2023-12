VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : comment l'intelligence artificielle sert la désinformation

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, les fausses informations rythment le conflit. Certains contenus sont directement produits par des intelligences artificielles. Ces derniers jours, ce sont des sites générés par IA qui répandent des rumeurs et alimentent la propagande.

Si la trêve a permis une pause dans la bande de Gaza jusqu'au vendredi 1ᵉʳ décembre, la guerre de l'information ne connaît pas de répit au Proche-Orient. Qu'il s'agisse d'un camp ou de l'autre, chacun cherche à décrédibiliser l'autre. Un conflit qui se mène désormais avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Décryptage.

L'IA au service de la désinformation

Dès les premiers jours du conflit, les images générées par IA se sont mélangées aux traditionnels photomontages et clichés anciens. Dès la mi-octobre, la photo d'un bébé en partie enseveli dans des décombres devient virale, malgré de nombreuses incohérences. Un succès tel que l'image finit par être brandie lors d'un rassemblement au Caire, la capitale égyptienne. Si bien qu'on la retrouve en France, en Une du journal Libération, qui mettait en avant un manifestant avec cette fausse photo. "Beaucoup des pancartes brandies dans les manifestations du 17 octobre étaient en effet générées par IA, qui devient ces derniers mois le socle artistique de protestations, comme auparavant l’étaient des pantins, poupées ou squelettes", s'était alors justifié le quotidien, comme nous vous l'expliquions ici.

Une intelligence artificielle qui est aussi utilisée pour remettre en cause le discours des défenseurs d'une cause comme de l'autre. C'est ainsi que le 27 octobre, plus de 28 millions de personnes ont entendu la mannequin Bella Hadid s'excuser d'avoir défendu la Palestine. Dans la séquence, la top model d'origine palestinienne expliquait avoir changé d'avis à ce sujet après avoir "étudié attentivement le contexte historique". Là aussi, la vidéo avait été complètement trafiquée, comme nous le révélions dans cet article. Un internaute avait récupéré un discours de la mannequin en 2018 avant d'en manipuler la voix à l'aide de l'intelligence artificielle.

Mais désormais, dans ce conflit, une autre forme de contenus s'est invitée. Plus surprenante et plus difficile à détecter : les faux sites. C'est ce que révèle Newsguard. Dans un rapport publié le 16 novembre, la start-up américaine spécialisée sur les questions de désinformation a tenu à retracer une rumeur apparue sur les réseaux sociaux selon laquelle le psychiatre de Benyamin Nétanyahou se serait suicidé. En remontant le fil de cette folle histoire, l'entreprise a découvert un article intitulé "Le psychiatre du Premier ministre israélien se suicide", publié le 6 novembre sur le blog Global village Space. Le texte indique qu'un certain "Moshe Yatom", qui serait le psychiatre du Premier ministre israélien, ce serait suicidé. Un nom qu'il serait vain d'essayer de confirmer. Puisque cette identité a été créée de toute pièce par l'intelligence artificielle. Ce qui n'a pas empêché cette affirmation de se répandre à toute vitesse. Et à sortir du seul cadre des réseaux sociaux. Newsguard en a retrouvé la trace jusque dans un reportage d'une chaine iranienne.

En fait, ce "site d'informations pakistanais" propose une myriade de contenus qui copient des articles de presse. Mais ni journaliste, ni rédaction, n'en est à l'origine. "Ces sites publient principalement des informations générées par l'intelligence artificielle, avec un contrôle éditorial humain minime et sans divulguer de manière transparente cette pratique à leurs lecteurs", résume Newsguard dans son rapport. Seul intérêt pour le créateur derrière ce site : générer du contenu qui fait le buzz, maximiser l'audience de sa plateforme et empocher les recettes. Un exemple parmi tant d'autres. Au total, Newsguard a retrouvé pas moins de 37 sites générés par intelligence artificielle.

