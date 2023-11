Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne diffuse des images d'otages présumés à l'hôpital Al-Shifa de Gaza

L'armée israélienne affirme détenir des vidéos montrant des otages emmenés le 7 octobre au sein de l'hôpital Al-Shifa, à Gaza. Tsahal les a dévoilées ce dimanche. La preuve, selon Israël, que le Hamas "fait la guerre depuis les hôpitaux".

L'armée israélienne a diffusé ce dimanche soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa de Gaza et montrant le 7 octobre des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement. "Ces découvertes prouvent que l'organisation terroriste du Hamas a utilisé comme infrastructure terroriste le complexe hospitalier Al-Shifa le jour du massacre", ont indiqué l'armée et le renseignement israéliens dans un communiqué.

Ces images, dont l'authenticité n'est pas vérifiée dans l'immédiat et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, semblent datées du 7 octobre 2023, le jour où le mouvement islamiste palestinien a mené son attaque sur Israël, la plus violente de l'histoire du pays depuis 1948, tuant environ 1200 personnes, en majorité des civils selon les autorités israéliennes et prenant quelque 240 otages.

Dans l'une des vidéos, un homme sérieusement blessé est vu en train d'être amené dans un couloir sur une civière, entouré de plusieurs hommes, dont au moins quatre armés. Au moins trois autres hommes portent des blouses bleues de personnel médical. Sur une autre vidéo, un individu semble lutter alors qu'il est poussé dans ce qui semble être une entrée de l'établissement.

"Ici, vous pouvez voir le Hamas emmener un otage à l'intérieur", a commenté le porte-parole de l'armée Daniel Hagari au cours d'un point-presse. "Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages, nous ne savons pas où ils se trouvent", a-t-il ajouté. "Désormais, la vérité est claire. Le Hamas fait la guerre depuis les hôpitaux."

Il s'agit de la deuxième vidéo diffusée ce dimanche par l'armée israélienne. Quelques heures avant, elle avait indiqué avoir découvert un tunnel long de 55 mètres utilisé selon elle "pour du terrorisme" sous l'hôpital Al-Shifa. Ce tunnel se trouve à dix mètres de profondeur, a précisé l'armée, alors que des dizaines de patients se trouvent encore dans ce complexe hospitalier, le plus grand de la bande de Gaza, selon l'Organisation mondiale de la Santé.