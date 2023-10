Guerre Israël-Hamas : deux enfants français tués à Gaza, annonce le Quai d'Orsay

La France réitère son appel "à ce que les ressortissants étrangers et notamment nos compatriotes puissent sortir de Gaza", et affirme que "les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont pleinement mobilisés en ce sens". "Notre consulat général à Jérusalem est en contact permanent avec nos ressortissants, nos agents et leurs ayants droits à Gaza."