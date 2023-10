VIDÉO - Discours de Joe Biden : le Hamas et Vladimir Poutine désignés comme les "ennemis de la démocratie"

Reprenant une expression de l'ancienne cheffe de la diplomatie Madeleine Albright, Joe Biden a assuré que les États-Unis étaient "la nation essentielle" et que le pays serait davantage en sécurité "pour des générations" s'il soutenait sans hésiter à la fois l'Ukraine et Israël. "C'est un investissement intelligent", a-t-il assuré. "La direction que donne l'Amérique maintient la cohésion du monde. Les alliances de l'Amérique sont ce qui nous maintient, nous Américains, en sécurité". "Nous ne pouvons pas laisser les mesquineries politiciennes et la colère se mettre en travers de nos responsabilités en tant que grande nation", a dit le chef de l'État vers la fin de son discours.

Une référence à la crise qui frappe actuellement le Congrès, miné par les divisions internes des Républicains, incapables de former une majorité cohérente à la Chambre des représentants. Selon le New York Times, Joe Biden va demander au Congrès 10 milliards pour l'assistance à la sécurité d'Israël, et 60 milliards pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien. En joignant les deux, il met sous pression le Parti républicain, dont une frange rechigne à dépenser encore pour l'Ukraine, alors que la droite est unanime pour demander une aide musclée à Israël. Mais le président sait que le temps est compté : si le Congrès n'arrive pas à voter un budget annuel, les États-Unis seront confrontés à un "shutdown" le 17 novembre.