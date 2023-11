DOCUMENT LCI - Nos reporters au cœur de la bande de Gaza avec l'armée israélienne

Rares sont les médias autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive de Tsahal, en riposte à l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Une équipe LCI a pu y accéder, embarquée avec une brigade de l'armée israélienne en charge de la sécurisation du corridor humanitaire, le long de la route Salah ad-Din.

Très peu de médias sont autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Une équipe de LCI a pu y pénétrer, embarquée avec l'armée israélienne, le seul moyen d'y accéder puisque le passage par l'Égypte est fermé à la presse. Pendant deux heures environ, nos reporters ont pu tourner sur place, au côté du lieutenant-colonel Gilad Pasternak. Sa brigade, la 828 d'infanterie de combats de Tsahal, a pour tâche de sécuriser et contrôler le corridor humanitaire, situé le long de la route Salah ad-Din, qui traverse l'enclave palestinienne du nord au sud, seule échappatoire pour les civils gazaouis fuyant les combats.

"Si l'un d'entre vous est israélien, venez vers nous, n'ayez pas peur", lance le commandant de brigade, en hébreu et en anglais, au cas où d'éventuels otages, retenus en captivité depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, se trouveraient parmi les civils palestiniens. Tsahal est convaincue que le Hamas essaie d'en déplacer loin de la zone pilonnée par son artillerie. Parmi les 10.000 civils à fuir chaque jour, que notre équipe n'a pas été autorisée à approcher, certains viennent de l'hôpital al-Shifa, accusé de servir de repaire au Hamas. L'armée israélienne y localise le quartier général de l'organisation terroriste.

"Ce ne sont pas eux qui sont à blâmer. Ces gens sont des victimes, comme du côté israélien", affirme à notre micro le lieutenant-colonel Gilad Pasternak. "Toute cette situation est la faute du Hamas. On doit dire que l'on n'aime pas voir tous ces gens quitter leurs maisons. Notre but est de séparer les gens du Hamas. Comme vous le voyez, ils sont OK, sur leurs pieds."

Être ou ne pas être, voici ce qui est en jeu Gilad Pasternak, lieutenant-colonel de la brigade 828

Autour de la route Salah ad-Din, les combats ne cessent pas. On entend les tirs à l'arme automatique, parfois couverts par les tirs d'artillerie de Tsahal. Tous les bâtiments portent les stigmates de la guerre. "Toutes les frappes aériennes ne visent que le Hamas ou des cibles associées au Hamas", assure le militaire. "Malheureusement, nous avons vu que le Hamas utilise des jardins d'enfants, des écoles, des universités et des hôpitaux pour mener leurs actions militaires. On a vu ça dans tout Gaza. Malheureusement, le Hamas se mélange à la population, et nous devons faire ce que nous avons à faire pour protéger les nôtres."

Depuis le 7 octobre dernier, le lieutenant-colonel Gilad Pasternak a déjà perdu 20 de ses hommes, dont une majorité lors de l'assaut mené par les combattants du Hamas. Après avoir appris qu'un de ses soldats a été grièvement blessé par balle au cou, peut-être par un tir de sniper, preuve du danger permanent auquel l'armée fait face, l'officier conduit nos reporters dans un village situé près de la frontière avec Israël. Là-bas, cinq tunnels du Hamas viennent d'être mis à jour.

Et il y en a sûrement encore beaucoup d'autres sous leurs pieds. "Dans toute la bande de Gaza, il y a énormément de veines, qui relient les tunnels entre eux. On est certainement sur un tunnel en ce moment qu'on n'a pas trouvé, mais on le trouvera tôt ou tard", affirme le militaire, convaincu de mener une guerre existentielle. "Être ou ne pas être, voici ce qui est en jeu."