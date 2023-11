Macron interpelle Nétanyahou, Israël diffuse des vidéos d'otages présumés… Le point sur la situation au Proche-Orient

Dimanche, Emmanuel Macron a interpellé le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou sur les "trop nombreuses pertes civiles" à Gaza. L'État hébreu a pour sa part communiqué de nouvelles vidéos présentées comme montrant des otages retenus par le Hamas au sein de l'hôpital al-Shifa. Voici les principales informations de ces dernières 24 heures.

Emmanuel Macron interpelle Nétanyahou sur la situation humanitaire à Gaza. Emmanuel Macron a dénoncé auprès du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou sur les "trop nombreuses pertes civiles" à Gaza. Il lui a rappelé la "nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population", selon des propos rendus publics par l'Élysée dimanche, alors que la population de ce petit territoire continue de subir d'incessantes frappes israéliennes, en riposte à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol hébreu.

Le président français a par ailleurs "répété l'importance d'instaurer une trêve humanitaire immédiate devant mener à un cessez-le-feu", rappelant par ailleurs la "nécessité d'éviter toute extension du conflit, notamment au Liban". Un peu plus tôt, il a révélé la mise en œuvre d'un nouveau plan humanitaire français en direction du Proche-Orient. L'appareillage du porte-hélicoptères Dixmude, configuré pour du soutien hospitalier, devrait bientôt intervenir. La possibilité d'accueillir dans des hôpitaux français d'"enfants blessés ou malades" venant de Gaza pourrait également avoir lieu, si cela est "utile et nécessaire", a indiqué Emmanuel Macron.

Tel-Aviv étend ses opérations au nord de Gaza

Israël diffuse des vidéos d'otages. L'armée israélienne a diffusé dimanche soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l'hôpital al-Shifa de Gaza et montrant le 7 octobre des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement. "Ces découvertes prouvent que l'organisation terroriste du Hamas a utilisé comme infrastructure terroriste le complexe hospitalier al-Shifa le jour du massacre", ont indiqué l'armée et le Shin Beth, le service de sécurité intérieur israéliens dans un communiqué.

Tsahal, qui a lancé un important raid sur l'hôpital la semaine dernière, justifie son opération en accusant le Hamas d'y avoir installé un centre de commandement. Dans l'une des vidéos publiées par Tsahal, un homme sérieusement blessé est vu en train d'être amené dans un couloir sur une civière, entouré de plusieurs hommes, dont au moins quatre armés. Au moins trois autres personnes portent des blouses bleues de personnel médical. Sur une autre vidéo, un individu semble lutter alors qu'il est poussé dans ce qui semble être une entrée de l'établissement.

Les troupes israéliennes avancent encore au nord de Gaza. Les forces israéliennes "étendent" encore ce lundi leurs opérations contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza, sur fond de pourparlers visant à libérer des otages entre les mains du mouvement islamiste en échange d'une trêve dans les combats. De violents combats ont eu lieu dimanche dans le centre de Gaza-Ville avec des tirs de chars israéliens répondant à ceux des lance-roquettes des combattants palestiniens, et les frappes aériennes se sont intensifiées dans la soirée. Un journaliste de l'AFP sur place a entendu une succession des bombardements aériens rapprochés et vu des colonnes de fumée s'élever au-dessus du camp de réfugiés de Jabaliya.

La Chine exhorte à la paix. Discrète dans ses prises de positions depuis le début du conflit, la Chine a officiellement réagi à la situation au Proche-Orient ce lundi. "Œuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible", a déclaré Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence à Pékin. "Une catastrophe humanitaire se déroule à Gaza", a-t-il affirmé face aux hauts diplomates de la délégation, dont les ministres des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, de l'Indonésie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.