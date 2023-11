VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : Macron rejette le débat distinguant la valeur des "vies juives" et "palestiniennes"

Ce mercredi, des dizaines de blessés palestiniens ont quitté en ambulance la bande de Gaza pour être soignés en Égypte, et des centaines de binationaux et d'étrangers doivent suivre, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé ce même jour que 8796 personnes, dont 3648 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de cette guerre.