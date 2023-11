VIDÉO - Israël : entre espoir et angoisse pour les familles d'otages encore retenus

Dans le premier groupe d'otages libéré ce vendredi, il n'y a pas de ressortissants français mais c'est un espoir pour les familles de tous ceux qui sont encore retenus à Gaza. Les proches attendent de savoir si les leurs feront partie du deuxième convoi prévu ce samedi. Une attente insupportable qu'ils ont relatée aux envoyés spéciaux de TF1.

Ils chantent pour montrer leur espoir. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés ce vendredi soir dans le centre de Tel-Aviv pour vivre en direct le retour du premier groupe d'otages libérés. "Les gens aimeraient pouvoir exprimer leur joie, parce que c'est quand même treize personnes qu’on va récupérer, dont beaucoup d'enfants. Mais quid des autres ?", s'interroge un habitant dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

C'est insupportable, ce n'est pas humain Jocelyne, la grand-mère d'Ethan, un otage français âgé de 12 ans

Ces dernières heures ont été extrêmement angoissantes pour les familles qui espèrent d'autres libérations. Comme Jocelyne, que le JT de TF1 a rencontrée ce vendredi matin. Elle est la grand-mère d'Ethan, un otage français âgé de 12 ans. Elle confie sa douleur. "Le consul m'a téléphoné et m'a dit qu'il savait qu'Ethan n'était pas dans la liste et qu'il ne pouvait pas me donner d'autres renseignements. Je lui ai demandé si Ethan était vivant. Il m'a dit : 'II y a dix jours, on savait qu'il était vivant'. Maintenant, on ne sait pas. C'est tout ce que j'ai comme renseignement. C'est insupportable, ce n'est pas humain", raconte-t-elle.

Parmi les huit Français disparus, on ne sait pas encore précisément combien d'entre eux sont otages et combien sont encore en vie.