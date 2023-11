Guerre Israël-Hamas : faute de carburant, les hôpitaux du nord de la bande de Gaza "hors service"

Les hôpitaux du nord de Gaza, pris au piège des combats entre Israël et le Hamas, sont désormais tous "hors service", a annoncé ce lundi le mouvement islamiste palestinien. Plusieurs centaines de malades se trouvent toujours dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, qui abrite aussi des milliers de civils venus y chercher refuge. La situation y est "grave et dangereuse" après "trois jours sans électricité, sans eau", selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).