Frappe meurtrière contre une ambulance à Gaza, l'armée israélienne affirme avoir ciblé des "terroristes"

Interrogé sur LCI, l'un des porte-parole des forces israéliennes, le colonel Olivier Rafowicz, a affirmé que la frappe a permis d'"éliminer dans cette ambulance plusieurs terroristes". "C'est une situation horrible mais c'est la réalité : le Hamas utilise les écoles, les hôpitaux comme al-Chifa et les ambulances pour transporter ses hommes et son matériel", a-t-il expliqué, une vidéo à retrouver en tête d'article.

Selon lui, les renseignements israéliens sont capables de localiser et identifier les trajets réalisés par des combattants du mouvement islamiste palestinien, en "déroutant des conversations de l'ennemi", qui "utilise des structures civiles et humanitaires à but militaire, (...) comme l'ont fait avant lui l'État islamique, Al-Qaida, tous les groupes terroristes islamistes". Cette frappe survient une semaine après que l'armée israélienne a accusé le Hamas de "mener la guerre depuis les hôpitaux" de la bande de Gaza, ce que le mouvement islamiste a catégoriquement démenti.

De son côté, le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est dit "profondément choqué" par cette frappe. "Nous le redisons : les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours", a-t-il encore écrit sur X. La coordinatrice de l'humanitaire de l'ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, s'est quant à elle dite "alarmée" par cette attaque qui a visé "des patients qui allaient être évacués pour être en sécurité", confirmant que les blessés à bord étaient transportés vers l'Égypte.