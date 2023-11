VIDÉO - "Mes enfants me manquent" : l'interminable attente des familles d'otages français du Hamas

La trêve entre Israël et le Hamas devait commencer ce jeudi, mais a été repoussée pour des "discussions de dernière minute". Les deux camps discutent encore notamment les "noms des otages israéliens et les modalités de leur remise". Parmi eux figureront, peut-être, plusieurs Français. Une attente interminable pour les familles.

Le petit-fils de Jocelyne sera-t-il libéré dans quelques heures ? La grand-mère d'Eitan, douze ans, franco-israélien, retenu en otage depuis 47 jours, préfère rester prudente. "Je ne sais pas s'il va être libéré. Tant que je ne le vois pas, on est toujours dans ce tunnel psychologique de savoir ce qui va arriver. Mort ou vivant ? Jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien", affirme celle qui multiplie les appels depuis un mois et demi pour retrouver son petit-fils.

Mes enfants me manquent, je veux les voir. Leur père me manque. Je veux les retrouver Hadas Kalderon, mère et épouse de plusieurs otages israéliens

Eitan fait partie des huit otages français, mais il est impossible de savoir s'ils seront parmi les personnes libérées par le Hamas. Leur identité ne sera connue qu'une fois leur arrivée en Israël. La France espère la libération imminente des enfants, parmi eux, la fille et le fils d'Hadas Kalderon. "Je suis bien sûr très contente qu'un accord ait été trouvé, que quelque chose se passe enfin, cette opportunité de libérer les otages. Mes enfants me manquent, je veux les voir. Leur père me manque. Je veux les retrouver", explique la mère de famille.

L'accord prévoit l'échange de cinquante otages israéliens, femmes et enfants, contre 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants également. Ce jeudi devait commencer une pause humanitaire de quatre jours, repoussée à cause de discussions de dernière minute.

Selon plusieurs médias israéliens, ils quitteront la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah (Égypte). Ensuite, ils seront transportés par l'armée israélienne vers différents hôpitaux où ils seront pris en charge médicalement, interrogés sur ce qu'ils ont vécu et pourront ensuite retrouver leurs familles.