Français, Américains, Thaïlandais… De nombreuses nationalités parmi les tués et les disparus après l'attaque du Hamas

Deux Mexicains figureraient parmi les otages du Hamas, selon Mexico, un homme et une femme. Buenos Aires a confirmé de son côté la mort de sept Argentins et la disparition de 15 autres. Parmi eux figurent deux frères, Iair et Eitan Horn, a déclaré leur père, craignant qu'ils n'aient été "enlevés et emmenés à Gaza". Par ailleurs, deux personnes ayant la double nationalité brésilienne et israélienne, un homme et une femme, sont morts en Israël dans les attaques. Une Brésilienne reste portée disparue, selon Brasilia.

La communauté juive du Chili a annoncé quant à elle la mort d'une ressortissante. Une résidente du kibboutz Kissufim est portée disparue, selon le gouvernement. Le Pérou a quant à lui fait état mardi de la mort de deux ressortissants. Trois autres sont portés disparus. Deux ressortissants du Paraguay ont aussi été portés disparus, sans davantage de détails. Selon les médias nationaux, un couple a par ailleurs été tué, souligne la BBC.

En Colombie, le ministère des Affaires étrangères a confirmé mercredi la mort d'une Colombienne-Israélienne, qui avait disparu avec son petit ami, après les "graves événements qui se sont produits dans le désert du sud d'Israël". Il a précisé dans un communiqué, cité par le Washinton Post, que la victime est nommée Ivonne Rubio, son identité ayant été confirmée par un test ADN. Son compagnon, Antonio Macías, est en revanche toujours porté disparu. Par ailleurs, une Panaméenne portée disparue a été retrouvée vivante.