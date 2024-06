Fin novembre, après 55 jours de captivité, la franco-israélienne Mia Schem, 21 ans alors, est libérée. "Un miracle", a qualifié sa mère, Keren Schem, invitée de LCI, ce mercredi 5 juin. Lors de cet entretien, celle-ci a appelé le monde à ne pas oublier les derniers otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Six mois après la libération de Mia Schem, sa famille reste toujours marquée par sa captivité. Invitée de LCI, ce mercredi 5 juin, la mère de l'ex-otage du Hamas, libérée lors de la trêve de novembre, Keren Schem, est revenu sur ce qu'a vécu sa fille, encore traumatisée par la prise d'otage.

"Ma fille est ici avec nous. Son corps est là, mais son esprit n'est pas encore revenu. Elle a eu une blessure terrible à la main, maintenant, elle a eu trois opérations, mais le pire, ce n'est pas le physique. Le pire, c'est ce qu'elle a traversé, ce que les otages ont traversé", a-t-elle partagé.

N'oubliez pas ceux qui sont toujours prisonniers Keren Schem

Keren Schem a également tenu à rappeler que des personnes étaient toujours détenues par le Hamas. "Ça a été un miracle pour moi quand ma fille a été relâchée, mais il y a encore 120 personnes qui sont retenues à Gaza. Nous sommes toujours dans la même situation. On ne peut pas en sortir tant que tout le monde n'est pas rentré à la maison", a-t-elle souligné.

"On ne sait pas combien d'entre eux sont encore en vie, mais il faut qu'on les ramène chez eux", a appelé Keren Schem. "Parce que ce qu'ils traversent, c'est un holocauste. Et je le sais grâce à ma fille, je sais ce qu'elle a traversé. Et elle a rencontré d'autres otages là-bas et nous savons exactement ce qu'il se passe. Le monde ne peut pas continuer à avancer comme si de rien n'était", a-t-elle encore insisté. "N'oubliez pas ceux qui sont toujours prisonniers là-bas et qui souffrent chaque minute de chaque jour."

Parmi la centaine de personnes toujours détenues, deux sont de nationalité française, selon Paris. Il s'agit d'Ohad Yaalomi dont le fils Eitan a été libéré en novembre, et Ofer Calderon, dont les deux enfants ont aussi été libérés. Fin mai, l'armée israélienne avait annoncé la mort d'Orión Hernández-Radoux, devenue la 43ᵉ victime française de l'attaque du mouvement islamiste palestinien survenu le 7 octobre en Israël et qui a entraîné la mort de plus de 1170 personnes.