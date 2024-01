VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : le nouveau plan du Qatar pour libérer les otages

Plus d'une centaine d'otages israéliens sont toujours retenus entre les mains du Hamas depuis le 7 octobre. Le Qatar a élaboré un plan pour leur libération, en échange de l'arrêt des combats et l'exfiltration de dirigeants du mouvement islamiste palestinien.

Le Qatar élabore actuellement un plan pour les otages israéliens. Porté par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatarien, Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani, il comprend une grande proposition : la libération progressive des 107 otages kidnappés le 7 octobre et encore détenus, dont 16 enfants et un nourrisson. En échange ? L'exfiltration des dirigeants du Hamas de Gaza et un cessez-le-feu à Gaza, accompagné du retrait des soldats israéliens.

Parmi les dirigeants du Hamas à Gaza, sont notamment cités Yahya Sinouar, le chef du Hamas dans Gaza et cerveau présumé des attaques du 7 octobre, mais aussi Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du mouvement islamiste palestinien, ou son bras droit, Marwan Issa. Une hypothèse très loin de l'objectif d'Israël, qui a juré depuis près de 100 jours vouloir "anéantir le Hamas".

Refus d'Israël ?

Reste que la libération totale des otages, elle, figure aussi au menu des objectifs israéliens. Les discussions pour l'élaboration de ce plan ont d'ailleurs été poussées par les proches des otages. Une délégation de six familles d'otages israéliens s'est rendue la semaine dernière à Doha (Qatar). "Parce que nous savons que l'absence de négociations tue les otages, nous avons ressenti le besoin d'agir", a justifié l'un d'entre eux, Daniel Lifshitz, dont le grand-père est toujours retenu (voir vidéo en tête de cet article). "Nous avons travaillé longtemps pour obtenir une rencontre directe avec les dirigeants du Qatar. Nous voulions être entendus."

La proposition de Doha est désormais entre les mains du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et de son Conseil de guerre. Aucun commentaire officiel n'a encore été fait, même si la presse israélienne fait état d'un refus du plan en raison de la fin des combats, jugée "inacceptable". Le Hamas a alors menacé Israël et les otages "de ne pas revenir vivants dans leurs familles" tant que le gouvernement de Nétanyahou "ne répond pas aux conditions" fixées par le mouvement islamiste palestinien.

En revanche, d'autres négociations menées par le Qatar ont abouti. Les autorités israéliennes ont annoncé ce vendredi que les otages allaient recevoir des médicaments "dans les prochains jours", en vertu d'un accord avec le Qatar. "Les médiateurs sont désormais en train de finaliser les détails" sur le type et les quantités de médicaments nécessaires ainsi que sur les conditions de leur acheminement, selon les propos d'un diplomate rapportés par l'AFP. "La logistique de la livraison est en train d'être discutée."