VIDÉO - Le fils d'un fondateur du Hamas appelle Israël à tuer son père si les otages ne sont pas libérés

Mosab Hassan Yousef, fils de l'un des dirigeants fondateurs du Hamas, appelle Israël à tuer son père. "Si le Hamas ne libère pas les otages dans les délais impartis, Israël doit exécuter les principaux leaders du Hamas détenus dans ses prisons", a lancé cet ancien espion des services de renseignement de l'État hébreu.

"Tuez mon père" si les otages ne sont pas libérés, n'hésite pas à dire Mosab Hassan Yousef. Le fils d'un des sept dirigeants fondateurs du Hamas appelle ces dernières heures l'armée israélienne à tuer les leaders du Hamas, dont son propre père, actuellement retenu en prison par Tsahal depuis les premiers jours de la guerre. Hassan Yousef est considéré comme l'un des prédicateurs en chef du mouvement islamiste palestinien, qui retient toujours des otages israéliens enlevés le 7 octobre lors de l'attaque sanglante menée en Israël.

Mosab Hassan Yousef, 45 ans, s'est rapidement détaché des idées de son père. Il était pourtant parti pour suivre ses traces. Dans sa jeunesse, il est l'un des combattants du Hamas, et prend les armes contre Israël. À ses 18 ans, il est arrêté par les services israéliens pour détention d'armes, et placé en prison. Durant des mois, il est interrogé pour livrer des informations sur le Hamas. Ce qu'il refuse... jusqu'à ce qu'Israël lui soumette un deal : l'État hébreu lui propose de devenir un espion des services de renseignement israéliens pour infiltrer le Hamas.

Quand je parle d'exécuter les principaux leaders du Hamas, cela inclut mon propre père Mosab Hassan Yousef

Mosab Hassan Yousef hésite, puis répond favorablement. La raison ? Chaque jour, il observe des traîtres du Hamas être torturés par leurs codétenus, leurs anciens frères d'armes. Il change alors de vision sur le Hamas, et accepte le marché d'Israël. Le néo-espion est donc libéré quelques mois plus tard et devient, durant dix ans, la taupe d'Israël auprès du mouvement islamiste palestinien.

Grâce aux renseignements fournis par Mosab Hassan Yousef, Israël parvient à arrêter plusieurs dirigeants du Hamas, dont son père en 2003. Mais en 2007, il arrête finalement sa collaboration et obtient l'asile aux États-Unis, arguant qu'il risquait des représailles du mouvement islamiste palestinien. Trois ans plus tard, il publie ses mémoires Son of Hamas ("Fils du Hamas"), puis tient des conférences pour alerter sur les risques de l'islamisme. Ces dernières semaines, il a même été placé derrière l'ambassadeur israélien à l'ONU.

Ces dernières heures, il a surtout appelé Israël à aller plus loin dans sa guerre contre le Hamas. Dans une vidéo publiée mardi 28 novembre, Mosab Hassan Yousef exhorte l'État hébreu à tuer son père si tous les otages ne sont pas libérés. "Si le Hamas ne libère pas les otages dans les délais impartis, Israël doit exécuter les principaux leaders du Hamas détenus dans ses prisons, et plus spécifiquement les meurtriers du Hamas", lance-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Quand je parle d'exécuter les principaux leaders, je ne fais aucune exception. Cela inclut mon propre père, le cofondateur du Hamas."