VIDÉO - Israël : "On peut tuer les chefs du Hamas, mais pas détruire le mouvement", prévient Gérard Araud

"On ne peut pas éradiquer le Hamas". Invité ce lundi sur LCI, Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël, a donné son sentiment sur l'offensive de l'État hébreu, en cours de préparation. Une offensive qui entrainera des pertes des deux côtés, sans pour autant permettre à Israël de remplir ses objectifs.

"Un officier général avec lequel je me suis entretenu m'expliquait qu'il ne voyait pas comment cette opération peut aboutir à un grand succès. On ne peut pas éradiquer le Hamas : on peut tuer ses chefs, ses entrepôts, mais on ne peut pas détruire un mouvement", a détaillé l'ancien ambassadeur.