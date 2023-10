Guerre Israël-Hamas : où est passé Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne ?

Pourtant, dès samedi, Washington a contacté Mahmoud Abbas, lui demandant d'agir pour "restaurer le calme". Le chef de la diplomatie américaine avait alors "appelé tous les dirigeants de la région à les condamner", selon un communiqué du département d'État. Depuis, le seul représentant reconnu des Palestiniens sur la scène internationale est resté muet. Un silence "honteux", selon les descriptions du chancelier allemand, Olaf Scholz. Et une position de moins en moins audible.

Il faut dire que la rhétorique de l'Autorité palestinienne ne satisfait plus. Vue comme une "sous-traitante de l'armée israélienne" par les Palestiniens, selon Tahani Mustafa, membre du think tank International Crisis Group, elle n'a pas non plus de solution à proposer pour mettre fin au conflit. "L'Autorité palestinienne n'a pas de véritables propositions ni d'alternatives idéologiques", selon Xavier Guignard, chercheur spécialiste de la Palestine au sein du centre de recherche indépendant Noria.

Un discours dont la mollesse jure avec les actions des différents mouvements islamistes. Dont le Hamas, qui a expulsé l'Autorité palestinienne de la bande de Gaza par la force en 2007. De quoi en faire un "fardeau" pour une majorité de Palestiniens (62%), comme l'a montré un récent sondage du Palestinian Center for Policy and Survey Research. Et dont la tête est présidée par un dirigeant jugé illégitime. Son mandat a officiellement expiré depuis 2009, Mahmoud Abbas ayant annulé in extremis celles prévues en 2021.