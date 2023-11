VIDÉO - Les premières images des blessés de Gaza à bord du porte-hélicoptères français Dixmude

Le porte-hélicoptères français Dixmude a accueilli mardi de "premiers patients en urgence relative" dans le port égyptien d'Al-Arich. Ce sont des civils en provenance de la bande de Gaza qui sont pris en charge au sein du bâtiment.

Un soutien hospitalier pour la population de Gaza. Actuellement dans le port égyptien d'Al-Arich, le porte-hélicoptères amphibie français Dixmude a accueilli mardi des "premiers patients en urgence relative", a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Le début d'un dispositif qui va "monter en puissance" dans les prochaines semaines pour prêter main forte aux civils blessés de la bande de Gaza.

"Chirurgie traumatologique, médecine d’urgence, anesthésie, réanimation, radiologie… le Dixmude offre une structure médicale comparable à celles des services hospitaliers disponibles pour une population de 7000 habitants en France", assure l'armée française dans un communiqué. Concrètement, le bâtiment est équipé de deux blocs opératoires, 40 lits, plus de 80 soignants, des scanners et des laboratoires d'analyses. Par conséquent, "les équipes médicales présentes à bord sont ainsi en mesure de recevoir des patients venant directement de Gaza mais aussi des patients gazaouis en provenance d’hôpitaux égyptiens et nécessitant des soins chirurgicaux spécialisés", précise le ministère des Armées.

La première puissance occidentale à mettre des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza Sébastien Lecornu

Avec le déploiement de ces moyens inédits, la France devient "la première puissance occidentale à mettre des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza, grâce à l’appui de notre partenaire égyptien et au travail d’une équipe de 8 militaires français qui font l’interface entre les autorités israéliennes et égyptiennes", s'est félicité Sébastien Lecornu. Par ailleurs, le "Dixmude a permis le transport de 19 palettes d’aide qui viennent s’ajouter aux plus de 100 tonnes de fret humanitaire délivrées depuis le début de la guerre" par Paris.

Pour rappel, dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas pour permettre la libération d'otages, plusieurs centaines de camions chargés d'aide ont aussi pu entrer dans la bande de Gaza. Pour autant, la situation humanitaire dans l'enclave "reste catastrophique", a récemment déclaré l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland.