Guerre Israël-Hamas : un mois après l'attaque contre l'état hébreu, les moments marquants

Le 7 octobre à l'aube, en plein shabbat et pendant la fête juive de Simhat Torah, des centaines de combattants du Hamas s'infiltrent par la mer, la terre et les airs, prenant les soldats israéliens par surprise. Ils sèment la terreur dans les petites villes de Sdérot et Ofakim ainsi qu'aux abords d'Ashkélon, massacrant hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Plus de 1400 personnes sont tuées, en majorité des civils, fauchés par balles, brûlés vifs ou mutilés à mort, dont 270 festivaliers d'une rave party, selon les autorités israéliennes. De même source, plus de 240 personnes, dont des étrangers, ont été prises en otage et emmenées à Gaza. Une "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", dit le 11 le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui promet d'"anéantir" le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'UE et Israël.