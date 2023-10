"Honte à vous !" : l'ONU vote en faveur d'une "trêve humanitaire" à Gaza, Israël dénonce une "infamie"

"Alors que nous sommes témoins d'une invasion terrestre d'Israël au moment où nous parlons, et en l'absence d'action déterminée du Conseil de sécurité, (la résolution) a un objectif simple mais vital, en ligne avec la raison d'être des Nations unies : la paix", a a expliqué l'ambassadeur jordanien Mahmoud Daifallah Hmoud, dont le pays a élaboré le texte au nom du groupe de 22 pays arabes.

La résolution non contraignante, qui "demande une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités", a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre (dont Israël et les États-Unis), et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU. Elle est largement centrée sur la situation humanitaire à Gaza, demandant notamment la fourniture "immédiate" d'eau, nourriture, carburant, électricité, et l'accès "sans entrave" de l'aide.

L'Assemblée générale condamne également "tous les actes de violence dirigés contre des civils palestiniens et israéliens, notamment tous les actes de terrorisme et les attaques sans discernement", et se dit "vivement préoccupée par la dernière escalade de la violence depuis l'attaque du 7 octobre", mais sans mentionner le Hamas.