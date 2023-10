VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : il y aura un avant et un après le 7 octobre, selon l'ancien ambassadeur israélien en France

Tout a basculé en quelques heures. Il y aura "absolument" un avant et un après 7 octobre pour l'État hébreu, après l'offensive surprise massive déclenchée par le Hamas samedi, a estimé mardi sur le plateau de LCI l'ancien ambassadeur d'Israël en France Avi Pazner. Une attaque survenue quasi 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour, une courte confrontation de 18 jours seulement, mais qui avait, elle aussi, marqué l'histoire israélienne et avec laquelle l'ex-diplomate fait un "parallèle" très net avec le conflit actuel.

"Comme il y a un avant (et un après) 6 octobre, lors de la guerre de Yom Kippour, qui est commémorée chaque année avec grande solennité, il va y avoir le 7 octobre", a-t-il estimé dans le 6/9 de LCI, délocalisé à Tel-Aviv. "Nous avions alors affaire à l'Égypte et la Syrie, deux pays et deux armées qui nous ont surpris le jour le plus important du point de vue de la religion juive. Là aussi, le Hamas nous a surpris lors d'une fête juive importante, elle aussi", a poursuivi Avi Pazner.