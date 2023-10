"Inquiètes", les familles d’otages du Hamas veulent rencontrer Netanyahu après la nuit de bombardement à Gaza

"L'anxiété, la frustration et surtout l'énorme colère que personne du cabinet de guerre n'ait pris la peine de rencontrer les familles des personnes enlevées pour leur expliquer une chose : si l'opération terrestre met en danger la sécurité des 229 personnes enlevées dans la bande de Gaza", indique le communiqué, cité notamment par le quotidien israélien Haaretz. "Les familles sont inquiètes du sort de leurs proches et attendent une explication. Chaque minute qui passe semble une éternité. Nous demandons au ministre de la défense Yoav Gallant et aux membres du cabinet de guerre de nous rencontrer ce matin", demandent encore les familles d’otages. Celles-ci communiquent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur site internet "Bring them home now" ("Ramenez-les à la maison maintenant").