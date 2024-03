Israël mène une nouvelle opération à Al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza

L'armée israélienne mène ce lundi matin une opération de grande ampleur sur l'hôpital Al-Shifa. Cet établissement avait déjà été ciblé en novembre dernier. Le Hamas dénonce une attaque sur un bâtiment civil, tandis que Tsahal affirme que des tirs ennemis sont venus de l'établissement.

Des échanges de tirs et des combats ont commencé peu avant l'aube lundi dans l'enceinte et aux abords de l'hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a confirmé mener une opération sur cet établissement qu'elle avait déjà investi en novembre dernier, affirmant qu'il abritait des structures et des combattants du mouvement islamiste Hamas. Des témoins sur place ont rapporté des bombardements, des tirs et des combats.

"L'opération repose sur des informations indiquant l'utilisation de l'hôpital par des terroristes haut gradés du Hamas", détaille le communiqué de Tsahal publié ce lundi matin. "Au cours de l'opération, les terroristes ont ouvert le feu sur les troupes depuis l'hôpital", explique un autre communiqué conjoint de l'armée et du renseignement intérieur israélien. "Les troupes ont répliqué en tirant", poursuit-il en suggérant que des individus avaient été touchés par les tirs.

Opérations aériennes

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que "des dizaines de milliers" de personnes se trouvaient dans l'hôpital Al-Shifa. Un des bâtiments est en feu "suite à une frappe aérienne", a-t-il ajouté en déplorant "des dizaines de martyrs", certains corps ayant été amenés depuis les abords de l'hôpital, d'autres restés sur la chaussée, "personne ne pouvant les transporter à l'hôpital en raison de l'intensité des tirs".

Sur place, des témoins ont confirmé "des opérations aériennes" sur le quartier d'al-Rimal où se trouve l'hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, dans lequel seraient tombés des "éclats d'obus". Des habitants de ce quartier central de la ville de Gaza ont affirmé que "plus de 45 chars et véhicules blindés de transport de troupes israéliens" étaient entrés dans al-Rimal. Certains rapportent "des combats" autour de l'hôpital. L'armée israélienne demande par haut-parleurs aux habitants de rester chez eux, alors que des "drones tirent sur les personnes dans les rues près de l'hôpital".

Un hôpital déjà ciblé en novembre

Les troupes israéliennes ont reçu "des instructions sur l'importance d'opérer avec prudence, ainsi que des mesures à prendre pour éviter de blesser les patients, les civils, le personnel médical", indique le communiqué de l'armée, qui ajoute que "les patients et le personnel médical ne sont pas obligés d'évacuer".

"Nous confirmons que les récits de l'occupation [Israël, NDLR] sont faux", ont déclaré les mouvements palestiniens actifs dans la bande de Gaza dans un communiqué commun. "Les hôpitaux sont des bâtiments civils dédiés à la santé, qui n'ont rien fait qui contrevienne à leurs tâches comme elles sont définies par le droit international humanitaire".

L'armée israélienne était entrée dans cet hôpital le 15 novembre dernier. Depuis, l'établissement ne fonctionne plus qu'a minima et avec une équipe réduite. Après cette opération d'envergure, l'armée israélienne avait affirmé avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du Hamas dans l'enceinte de l'hôpital al-Chifa, ce que l'organisation au pouvoir à Gaza avait démenti.

Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne a conduit des opérations dans plusieurs hôpitaux du territoire palestinien, que le Hamas utiliserait comme centres de commandement.