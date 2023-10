VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : Joe Biden à Tel-Aviv pour un voyage de solidarité aux Israéliens

La Jordanie a auparavant annoncé l'annulation d'un sommet auquel le dirigeant américain devait participer avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, et le président Abbas. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a assuré qu'il s'agit d'une décision "mutuelle", et indiqué que Joe Biden appellerait le dirigeant palestinien et le président égyptien dans l'avion du retour, mercredi soir.

Sur place, le président américain espère à la fois réaffirmer son soutien ferme à l'État hébreu dans sa riposte contre l'attaque sanglante du 7 octobre du groupe islamiste palestinien et œuvrer à garantir la sécurité des Gazaouis, plongés dans l'enfer de bombardements quotidiens depuis plus de dix jours. Il souhaite aussi appeler toutes les puissances de la région à éviter un élargissement du conflit. Une quête d'équilibre particulièrement délicate, compliquée davantage encore par l'explosion dans l'enceinte de l'hôpital dans l'enclave palestinienne.