Guerre Israël-Hamas : Kfir Bibas, âgé de 10 mois, toujours otage dans la bande de Gaza

Kfir Bibas est le plus jeune otage toujours pris au piège dans la bande de Gaza. À 9 mois, il a été enlevé avec son frère Ariel, âgé de 4 ans, et ses deux parents, Yarde et Shiri. Avec la fin de la trêve qui s'approche, ses proches se mobilisent plus que jamais pour obtenir sa libération.

Il s'appelle Kfir Bibas et son visage poupin est devenu un symbole. Ce nourrisson avait 9 mois quand il a été enlevé le 7 octobre avec son frère de quatre ans, Ariel, et ses parents, Yarden et Shiri, de jeunes trentenaires. Il a aujourd'hui 10 mois, mais est toujours détenu quelque part dans la bande de Gaza, malgré la libération de nombreux otages depuis le vendredi 24 novembre. Avec une trêve qui prendra bientôt fin, ses proches se mobilisent plus que jamais pour obtenir sa libération.

La menace d'une "guerre psychologique"

Le Hamas a pourtant libéré des dizaines de femmes, d'enfants et d'adolescents. Mais le nom du plus jeune de tous n'est jamais apparu sur la liste des personnes à libérer. Et pour cause, il ne serait plus dans les mains du Hamas, selon une information fournie par l'armée israélienne ce mardi. Selon les informations des autorités, les deux enfants capturés dans le kibboutz de Nir Oz lors de l'offensive sanglante du 7 octobre par un membre de l'organisation islamiste seraient désormais "détenus dans la région de Khan Yunis par l'une des factions palestiniennes". Ils auraient été déplacés avec leur mère dans le sud de Gaza dans des circonstances et à une date que l'on ignore. L'incertitude règle concernant le lieu de détention du père.

J'espère que Kfir ne sera pas vu comme un trophée Ofri Bibas Levy, tante du nourrisson

De quoi largement compliquer les efforts diplomatiques visant à libérer ces enfants. Alors, son sort est devenu le symbole de la lutte pour la libération de tous les otages prisonniers dans la bande de Gaza. Si bien qu'une manifestation de soutien à la famille Bibas a eu lieu mardi à Tel-Aviv. Pourtant, ses proches voulaient éviter que les deux enfants deviennent un symbole, rappelle son oncle, Yosi Shnaider, au risque de devenir une monnaie d'échange. "Parce qu'ils sont devenus un symbole, le Hamas s'en servira pour rendre les négociations plus difficiles", alerte l'oncle dans la vidéo en tête de cet article. "Ce sont des enfants, on n'est pas supposé les utiliser pour négocier."

Un risque qui est aussi dans l'esprit d'Ofri Bibas Levy, la tante des enfants, qui se demande pourquoi il faut si longtemps pour que les garçons soient libérés. "Cela fait peut-être partie d'une guerre psychologique contre nous", confie-t-elle au Guardian. "J'espère qu'ils ne les verront pas comme un trophée."

"Il n'y a aucun précédent pour une chose pareille, on a jamais vu un bébé été kidnappé alors qu'il avait neuf mois", relève quant à lui Eylon Keshet, un cousin du père de Kfir. "Un bébé peut-il être l'ennemi du Hamas ?", demande-t-il.